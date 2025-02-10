Росіяни шість разів намагалися встановити прапори РФ у різних частинах Торецька: у ЗСУ розповіли, для чого

Ситуація у Торецьку. Фото: карта DeepState

З метою створення необхідної картинки для російських пропагандистських телеканалів та медіа окупанти шість разів намагалися встановити прапори РФ у різних частинах міста Торецьк Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Внаслідок роботи українських операторів БПЛА російські прапори були знищені разом із тими, хто їх намагався встановити.

Нагадаємо, що 7 лютого в Міноборони РФ заявили про нібито захоплення Торецька.



Однак у ЗСУ цю інформацію спростували того ж дня.