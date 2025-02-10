У Бєлгородській області літак «впустив» ракету біля житлового будинку

На Білгородщині ракета росіян впала біля житлового будинку. Фото: Айстра

У російській Бєлгородській області російський літак «впустив» ракету Р-27. Інцидент стався у селі Нікольське Бєлгородської області. Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA.



«Управляюча ракета класу «повітря-повітря» Р-27 6 лютого впала приблизно за 100 метрів від житлового будинку на вулиці Радянській у селі Нікольське Бєлгородського району Бєлгородської області», — йдеться у повідомленні.



Джерела в екстрених службах регіону розповіли, що це сталося під час «нештатного сходження» ракети з російського літака. Постраждалих та загиблих немає.



Відомо, що як мінімум 16 авіабомб та три ракети, а також одна УМПБ-250 «впали» в Росії та на тимчасово окупованих територіях України за 2025 рік. Крім того, за 2024 рік нараховано 165 випадків падіння авіабомб ФАБ.



Раніше ми писали, що 21 та 22 січня на Бєлгородську область «нештатно зійшли» два ФАБи.