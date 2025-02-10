У Костянтинівці через російський обстріл без газу залишилося понад 370 квартир і 8 приватних будинків

У Костянтинівці виявлено 16 влучань у систему газопостачання. Без блакитного палива опинилися абоненти 373 квартир та 8 приватних будинків. Про це сьогодні повідомила пресслужба компанії «Донецькоблгаз».

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи, зазначили у компанії.

Нагадаємо, вчора, 9 лютого, місто Костянтинівка Донецької області зазнало семи російських авіаударів. Поранення дістали 5 людей.

У «Донецькоблгазі» попереджають, що якщо ви відчули запах газу або стали свідком аварійної ситуації, пов'язаної з газом, необхідно звертатися за номером аварійної газової служби 104 або за єдиним номером екстреної допомоги 112.