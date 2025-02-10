Кількість поранених через удар по Донецькій області зросла до 17, поліція рятувала постраждалих

Результат обстрілів ЗС РФ Донецької області. Фото: кадр із відео

Кількість постраждалих внаслідок масованого удару РФ по Донецькій області збільшилась до 17 осіб. Про це повідомили у поліції регіону.







Учора російські війська скинули 10 авіабомб на житлові райони: 9 — на Костянтинівку, 1 — на Краматорськ. Унаслідок атаки загинула одна людина, 17 дістали поранення. Постраждалі продовжують звертатися по медичну допомогу.



У Костянтинівці травми дістали 5 мирних жителів: чоловіки 43, 60 і 64 років, а також жінки 56 і 82 років. У Краматорську росіяни вбили 52-річного чоловіка і поранили ще 12 осіб.



Одними з перших на місце прибули поліцейські-парамедики, які надавали першу медичну допомогу та доправляли постраждалих до лікарень.

Наразі задокументовано понад 100 руйнувань, серед них:

69 багатоквартирних і 47 приватних будинків;

Об'єкти інфраструктури;

76 гаражів;

Понад 25 цивільних автомобілів.

«З ночі поліція спільно з профільними службами працює на місцях ударів, фіксуючи воєнні злочини Росії. Обстеження пошкоджених будинків триває», - повідомив начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області Руслан Осипенко.

Раніше повідомлялося, що у Костянтинівці через російський обстріл без газу залишилися понад 370 квартир та 8 приватних будинків.