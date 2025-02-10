Росіяни обстріляли Куп'янськ: постраждала 98-річна жінка

Росіяни атакували Харківщину. Фото: ДСНС

У понеділок, 10 лютого, російські військові атакували місто Куп'янськ на Харківщині. Постраждала пенсіонерка. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«10 лютого внаслідок обстрілу з боку окупантів у місті Куп'янськ Куп'янського району Харківської області спалахнула пожежа у приватному житловому будинку», — йдеться у повідомленні.





У відомстві зазначили, що постраждала 98-річна мешканка будинку, їй діагностували гостру реакцію на стрес.



Рятувальники працювали під загрозою повторних ворожих ударів.



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