Росіяни обстріляли Куп'янськ: постраждала 98-річна жінка

У понеділок, 10 лютого, російські військові атакували місто Куп'янськ на Харківщині. Постраждала пенсіонерка. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
«10 лютого внаслідок обстрілу з боку окупантів у місті Куп'янськ Куп'янського району Харківської області спалахнула пожежа у приватному житловому будинку», — йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що постраждала 98-річна мешканка будинку, їй діагностували гостру реакцію на стрес.
Рятувальники працювали під загрозою повторних ворожих ударів.
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