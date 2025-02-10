У Краматорську під час обстрілу армії РФ загинув вчитель

Загинув учитель Євген Миргородський. Фото: Краматорська міськрада

Внаслідок російського обстрілу 9 лютого в Краматорську загинув педагог Євген Миргородський. Він працював у школі вчителем фізичної культури, також у 2023 році отримав звання «Учитель року». Про це повідомляє Краматорська міська рада.



Євген Миргородський працював учителем фізичної культури у школі №23, а потім у школі №11. Педагог надихав учнів займатися спортом, вести здоровий спосіб життя і завжди прагнути саморозвитку.



«Його захоплення східними єдиноборствами, зокрема дзюдо, самбо, рукопашним боєм і китайською гімнастикою, стали не лише частиною його особистого життя, а й засобом передачі цінностей своїм учням. Він вірив, що спорт виховує силу духу, витривалість і дисципліну», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, Євген Миргородський був активним популяризатором бігового руху у Краматорську. Він заснував Клуб «Любителів бігу» та розпочав ініціативу Run Day — щотижневі пробіжки у парках міста, залучаючи до них як досвідчених спортсменів, так і початківців.



Раніше ми писали, що вночі 9 лютого росіяни скинули на місто напівтонну керовану авіаційну бомбу і знищили два приватні будинки. Одна людина загинула, 12 отримали поранення.