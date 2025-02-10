Російська армія накопичує сили для активних штурмів Часового Яру – ЗСУ

Ситуація у Часовому Яру. Фото: карта DeepState

Минулого тижня надто активних дій російські війська не проводили у місті Часів Яр Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.



За його словами, росіяни проводили 4-5 штурмових дій на добу.



«Основні зусилля – це зосередити якусь кількість особового складу, сконцентрувати, збільшити кількість, за можливості накопичувати в різних частинах міста для продовження активних штурмових дій. Тобто зараз триває період накопичення та зосередження по можливості на підходах до Часового Яру та перегрупування у самому місті для здійснення надалі штурмових дій. Якусь броньовану техніку минулого тижня противник не застосовував», – розповів Запорожець.

Нагадаємо, що українські танки знищили будівлю з російською піхотою в Донецькій області.