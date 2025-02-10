Безпілотники за останні два дні атакували вертолітний завод, нафтопровід, нафтобазу та три НПЗ у Росії

За останні два дні в Росії дрони атакували вертолітний завод «Ростеха», нафтопровід «Куйбишев-Лисичанськ», нафтобазу, три НПЗ та станцію ЛВДС. Про це повідомив Телеграм-канал ASTRA з посиланням на джерела.



Так, уночі 8 лютого безпілотники масовано атакували Ростов-на-Дону та Ростовську область. Під атаку потрапила нафтоперекачувальна станція АТ «Транснафта-Приволга» у Чортківському районі – пошкоджені дах та вікна однієї з будівель станції. У Ростові внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджене скління адміністративної будівлі вертолітного заводу АТ «Роствертол». Це підприємство холдингу «Вертольоти Росії» державної корпорації «Ростех».



Цієї ж ночі дрони атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Андріянівська» в Кумилженському районі Волгоградської області, що входить до складу нафтопроводу «Куйбишев-Лисичанськ». На території станції виникла пожежа.



Крім того, у ніч на 8 лютого БПЛА атакували нафтопереробний завод ТОВ «Слов'янськ-ЕКО» у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю, проте їх збила ППО. Також у селищі Ільський у Краснодарському краї атакували однойменний Ільський нафтопереробний завод. Про пошкодження невідомо.



9 лютого безпілотник атакував нафтобазу на вулиці Радянська, 112 у Кам'янську-Шахтинському Ростовській області. Пошкоджень та постраждалих немає.



У ніч на 10 лютого дрони атакували Краснодарський край та Краснодар. Ціллю атаки був Афіпський НПЗ.

Нагадаємо, що структура «Ростеха» закупить американське та німецьке обладнання на 720 мільйонів рублів для виробництва РЕБ.