Адміністрація Трампа призупинила свій мирний план щодо України – ЗМІ

Спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог. Фото: Associated Press

Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила свій мирний план щодо України, щоб надати Європі місце за столом переговорів. Про це повідомило британське видання The Telegraph.



Спеціальний представник президента США в Україні та Росії Кіт Келлог пообіцяв провести індивідуальні переговори з союзниками по НАТО, перш ніж завершити план припинення війни. Келлог сказав, що в переговорах з європейськими дипломатами шукатиме думки щодо форми будь-якої мирної угоди та того, який внесок урядів у цей процес.



Він пообіцяв провести ці переговори з прем'єр-міністрами та президентами країн НАТО, що заспокоїть тих, хто боїться бути «замороженим» у переговорах з Вашингтоном.



Європейці, які вже проводили переговори з Келлогом, упевнені, що США хочуть зміцнити позиції України в будь-яких переговорах з Росією.

Нагадаємо, що Трамп заявив про прогрес у переговорах з Україною та Росією щодо закінчення війни.