Адміністрація Трампа призупинила свій мирний план щодо України – ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила свій мирний план щодо України, щоб надати Європі місце за столом переговорів. Про це повідомило британське видання The Telegraph.
Спеціальний представник президента США в Україні та Росії Кіт Келлог пообіцяв провести індивідуальні переговори з союзниками по НАТО, перш ніж завершити план припинення війни. Келлог сказав, що в переговорах з європейськими дипломатами шукатиме думки щодо форми будь-якої мирної угоди та того, який внесок урядів у цей процес.
Він пообіцяв провести ці переговори з прем'єр-міністрами та президентами країн НАТО, що заспокоїть тих, хто боїться бути «замороженим» у переговорах з Вашингтоном.
Європейці, які вже проводили переговори з Келлогом, упевнені, що США хочуть зміцнити позиції України в будь-яких переговорах з Росією.
Нагадаємо, що Трамп заявив про прогрес у переговорах з Україною та Росією щодо закінчення війни.