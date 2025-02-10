Армія РФ безпілотником і з артилерії вдарила по Костянтинівці: пошкоджені будинки, є поранений

Наслідки ударів по Костянтинівці. Фото: Костянтинівська МВА

10 лютого близько 16:30 війська Росії безпілотником літакового типу «Молнія-1» вдарили по місту Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Пошкоджені фасади трьох приватних будинків. Постраждалих немає.



Пізніше окупанти зі ствольної артилерії знову обстріляли місто. Пошкодження інфраструктури не зафіксували. Внаслідок обстрілу поранення отримала одна людина.

Нагадаємо, що ввечері 9 лютого російська армія також обстріляла Костянтинівку, внаслідок чого п'ять людей отримали поранення.