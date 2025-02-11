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У Саратові після атаки БПЛА загорівся нафтопереробний завод — ЗМІ

11 лютого 2025, 09:20

У Саратові після атаки БПЛА загорівся нафтопереробний завод — ЗМІ

У Саратові після атаки БПЛА загорівся НПЗ. Фото: кадр із відео У Саратові після атаки БПЛА загорівся НПЗ. Фото: кадр із відео

У Саратові після атаки безпілотників загорівся нафтопереробний завод. Про це повідомляють місцеві жителі, передає ASTRA.

Згідно з відкритими даними, об'єкт є одним із найстаріших нафтопереробних заводів Росії, раніше відомим як завод «Крекінг». Він входить до структури нафтової компанії «Роснефть».

Губернатор Саратовської області підтвердив пошкодження на промисловому підприємстві після атаки дронів. Наразі офіційні деталі інциденту уточнюються.

«Силами ППО ліквідовано БПЛА. Є пошкодження на промисловому підприємстві в Саратові. У місцях можливого падіння уламків працюють оперативні служби. Постраждалих попередньо немає», - заявив він.

Нагадаємо, безпілотники за останні два дні атакували вертолітний завод, нафтопровід, нафтобазу та три НПЗ у Росії.

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