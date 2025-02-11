Вночі РФ атакувала газову інфраструктуру України — Галущенко

Вночі 11 лютого Росія здійснила атаку на газову інфраструктуру України. Фото: Герман Галущенко

Російська армія в ніч проти 11 лютого здійснила атаку на енергетику України. Під російським ударом опинилася газова інфраструктура. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.



«Відбувається чергова атака на енергосистему України. Вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатися під прицілом», — зазначив він.



За словами Галущенка, з метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи оператор системи передачі терміново вживає заходів екстрених обмежень електроенергії.



Зазначимо, росіяни вночі 11 лютого атакували Полтавську область. Внаслідок ракетного удару без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району. Попадань до об'єктів цивільної інфраструктури не зафіксовано.