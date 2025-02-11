Росія атакувала об'єкти енергетики: пошкоджено потужності «Нафтогазу» в Полтавській області

Росія здійснила чергову масовану атаку на об'єкти української енергетичної інфраструктури. Про це повідомила пресслужба «Нафтогазу».



Унаслідок удару пошкоджено виробничі потужності Групи «Нафтогаз» у Полтавській області. За попередньою інформацією, постраждалих немає.



Група «Нафтогаз» вживає всіх необхідних заходів для стабілізації газопостачання в регіоні.



«Дякую всім колегам, які в цей надзвичайно складний час продовжують видобувати, зберігати та постачати газ усім категоріям споживачів. Попри всі виклики, продовжуємо працювати для підтримання енергетичної стійкості країни», - заявив керівник Групи «Нафтогаз» Роман Чумак.

Нагадаємо, 2023 року група «Нафтогаз» планувала збільшити видобуток газу на 8% порівняно з 2022 роком.