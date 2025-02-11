Росія атакувала об'єкти енергетики: пошкоджено потужності «Нафтогазу» в Полтавській області

Росія здійснила чергову масовану атаку на об'єкти української енергетичної інфраструктури. Про це повідомила пресслужба «Нафтогазу».
Унаслідок удару пошкоджено виробничі потужності Групи «Нафтогаз» у Полтавській області. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Група «Нафтогаз» вживає всіх необхідних заходів для стабілізації газопостачання в регіоні.
«Дякую всім колегам, які в цей надзвичайно складний час продовжують видобувати, зберігати та постачати газ усім категоріям споживачів. Попри всі виклики, продовжуємо працювати для підтримання енергетичної стійкості країни», - заявив керівник Групи «Нафтогаз» Роман Чумак.
Нагадаємо, 2023 року група «Нафтогаз» планувала збільшити видобуток газу на 8% порівняно з 2022 роком.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях