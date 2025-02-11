У Костянтинівці та Краматорському районі пролунали вибухи

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: телеграм-канал Типова Костянтинівка

Вранці 11 лютого лунали вибухи у Костянтинівці та Краматорському районі Донецької області. Місцеві адміністрації поки що не прокоментували деталі. Про це повідомили телеграм-канали.



За попередньою інформацією, у Краматорському районі близько 9-ї ранку лунали вибухи.



Крім того, Костянтинівка зазнала авіаційних ударів. Над містом видно клуби диму.



Раніше ми писали, що окупаційна армія РФ у понеділок, 10 лютого, завдала ударів по селищу Леонтовичі Покровської громади Донецької області. Відомо про одного пораненого.