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У Костянтинівці та Краматорському районі пролунали вибухи

11 лютого 2025, 09:59

У Костянтинівці та Краматорському районі пролунали вибухи

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: телеграм-канал Типова Костянтинівка Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: телеграм-канал Типова Костянтинівка

Вранці 11 лютого лунали вибухи у Костянтинівці та Краматорському районі Донецької області. Місцеві адміністрації поки що не прокоментували деталі. Про це повідомили телеграм-канали.

За попередньою інформацією, у Краматорському районі близько 9-ї ранку лунали вибухи.

Крім того, Костянтинівка зазнала авіаційних ударів. Над містом видно клуби диму.

Раніше ми писали, що окупаційна армія РФ у понеділок, 10 лютого, завдала ударів по селищу Леонтовичі Покровської громади Донецької області. Відомо про одного пораненого.

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