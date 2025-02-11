У Костянтинівці та Краматорському районі пролунали вибухи

Вранці 11 лютого лунали вибухи у Костянтинівці та Краматорському районі Донецької області. Місцеві адміністрації поки що не прокоментували деталі. Про це повідомили телеграм-канали.
За попередньою інформацією, у Краматорському районі близько 9-ї ранку лунали вибухи.
Крім того, Костянтинівка зазнала авіаційних ударів. Над містом видно клуби диму.
Раніше ми писали, що окупаційна армія РФ у понеділок, 10 лютого, завдала ударів по селищу Леонтовичі Покровської громади Донецької області. Відомо про одного пораненого.
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