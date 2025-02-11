СБУ і Нацполіція викрили екснардепа та його синів: вели бізнес на окупованій території та платили податки РФ

Екснардеп і його сини вели бізнес на ТОТ. Фото: Нацполіція

Силовики викрили колишнього народного депутата України та його синів, які після окупації Луганської області продовжили вести бізнес за російськими законами та сплачували податки до бюджету країни-агресорки.







Після окупації Білокуракинського району Луганської області у 2022 році колишній нардеп IV скликання та його сини переоформили підконтрольні компанії за російським законодавством.



Щоб продовжувати діяльність, вони використовували підставних осіб, які залишилися на окупованій території та отримали паспорти РФ.

Екснардеп і його сини вели бізнес на ТОТ. Фото: Нацполіція

Компанії не тільки продовжили роботу, а й сплатили майже 8 млн рублів податків до бюджету РФ у 2023-2024 роках. Також вони отримували субсидії від окупаційної влади - так званих «міністерства фінансів лнр» і «міністерства сільського господарства і продовольства лнр».

Екснардеп і його сини вели бізнес на ТОТ. Фото: Нацполіція

Під час спільної спецоперації СБУ та Нацполіції правоохоронці провели обшуки у причетних осіб. У них вилучено: понад 33 млн грн в еквіваленті (690 000 доларів, 87 000 євро, 960 000 гривень), чорнову бухгалтерію, доручення на управління бізнесом у РФ і на окупованих територіях.



Одному із синів екснардепа вже повідомили про підозру у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідство продовжується.