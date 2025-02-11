Літак помічника Трампа приземлився сьогодні у Москві: що відомо

Приватний літак близького помічника Дональда Трампа Стіва Уіткоффа (на фото) приземлився сьогодні у Москві

Приватний літак помічника Дональда Трампа Стіва Уіткоффа несподівано приземлився у Москві. Політ викликав численні питання, але офіційної інформації наразі немає. Про це повідомляють телеграм-канали та росЗМІ.

Зазначається, що приватний літак, що належить близькому помічнику Дональда Трампа та позаштатному спеціальному представнику на Близькому Сході Стіву Уіткоффу, 11 лютого несподівано приземлився у Москві.

За наявною інформацією, рейс виконав бізнес-джет Gulfstream G650ER, що прибув з Вашингтона.

Цей політ викликав численні питання та припущення, але офіційні джерела поки що не підтверджують, хто саме перебував на борту та з якою метою здійснено візит до російської столиці.

Gulfstream G650ER – це літак бізнес-класу, що має великий радіус польоту та популярний серед заможних бізнесменів та політиків. За даними авіаційних трекерів, він вилетів із Вашингтона та приземлився у Москві. Інформація про час прибуття або подальший маршрут відсутня.

Стів Уіткофф, до якого прив'язують цей літак, є позаштатним спецпредставником Трампа на Близькому Сході, а також його близьким помічником. Його зв'язок із цим рейсом підтверджено лише непрямими джерелами.

Спостерігачі припускають, що політ до Москви в умовах зростання напруги у відносинах між США та Росією викликав широкий резонанс. Можливі причини візиту можуть бути пов'язані з:

неофіційними переговорами на тлі геополітичної кризи,

комерційними інтересами або бізнес-угодами,

особистими цілями, що пов'язані з приватними справами.

Поки офіційна інформація про мету польоту відсутня, ці припущення залишаються лише на рівні здогадок.