Росія вдарила дронами по Куп'янщині: руйнування і пожежа

ЗС РФ укотре завдали удару БПЛА по Куп'янщині. Фото: ДСНС України

Російські війська знову атакували Куп'янський район Харківської області за допомогою ударів БпЛА, повідомляє ДСНС України.







Унаслідок вибуху зруйновано житловий будинок і господарську споруду, спалахнула пожежа. Рятувальники оперативно прибули на місце події та, попри ризик повторних атак, ліквідували загоряння.



За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Ворожі атаки на Харківщині тривають, ворог цілеспрямовано б'є по цивільній інфраструктурі.

Нагадаємо, окупанти тричі атакували Покровську громаду: є поранені та пошкодження.