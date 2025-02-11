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Росія вдарила дронами по Куп'янщині: руйнування і пожежа

11 лютого 2025, 11:58

Росія вдарила дронами по Куп'янщині: руйнування і пожежа

ЗС РФ укотре завдали удару БПЛА по Куп'янщині. Фото: ДСНС України ЗС РФ укотре завдали удару БПЛА по Куп'янщині. Фото: ДСНС України

Російські війська знову атакували Куп'янський район Харківської області за допомогою ударів БпЛА, повідомляє ДСНС України.



Унаслідок вибуху зруйновано житловий будинок і господарську споруду, спалахнула пожежа. Рятувальники оперативно прибули на місце події та, попри ризик повторних атак, ліквідували загоряння.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Ворожі атаки на Харківщині тривають, ворог цілеспрямовано б'є по цивільній інфраструктурі.

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