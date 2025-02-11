Росія вдарила дронами по Куп'янщині: руйнування і пожежа

Російські війська знову атакували Куп'янський район Харківської області за допомогою ударів БпЛА, повідомляє ДСНС України.
Унаслідок вибуху зруйновано житловий будинок і господарську споруду, спалахнула пожежа. Рятувальники оперативно прибули на місце події та, попри ризик повторних атак, ліквідували загоряння.
За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Ворожі атаки на Харківщині тривають, ворог цілеспрямовано б'є по цивільній інфраструктурі.
Нагадаємо, окупанти тричі атакували Покровську громаду: є поранені та пошкодження.
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