Українські вертольоти збивають «Шахеди»: вражаюче відео

Вертольоти ЗСУ збивають «Шахеди». Фото: кадр із відео

У мережі з'явилося відео, на якому українські бойові вертольоти знищують дрони-камікадзе «Shahed», запущені російськими окупантами. Кадри опублікував телеграм-канал «Воїни України».



На відео помітно, як вертольоти ЗСУ підлітають до ворожих БПЛА, відкривають по них вогонь, після чого дрони вибухають і падають.

Нагадаємо, що в ніч на 11 лютого російські окупанти здійснили масовану атаку на територію України, випустивши 19 ракет і 124 ударні безпілотники.



Пізніше війська РФ також атакували Куп'янський район Харківської області за допомогою дронів.