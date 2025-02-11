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Російське МЗС сьогодні відвідала посол США Лінн Трейсі

11 лютого 2025, 12:44

Російське МЗС сьогодні відвідала посол США Лінн Трейсі

Посол США у Росії Лінн Трейсі. Фото: Коммерсантъ Посол США у Росії Лінн Трейсі. Фото: Коммерсантъ

Посол США у Москві Лінн Трейсі сьогодні відвідала російське МЗС, передає кореспондент РИА Новости.

«Заступник глави МЗС Рябков провів заплановану зустріч із послом США, обговорювали діяльність закордонних установ», — розповіла РИА Новости прессекретар російського МЗС Марія Захарова.

Сьогодні ж прессекретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив поновлення контактів Вашингтона та Москви. Під час зустрічі із російськими журналістами він зазначив, що вони стали інтенсивними.

«Контакти Росії та США здійснюються певними каналами, вони інтенсифікувалися», — сказав один із рупорів Кремля.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати досягають прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною. Він уперше підтвердив свої контакти з главою Кремля Володимиром Путіним, але відмовився розповідати подробиці цієї розмови.

Раніше повідомлялося, що приватний літак помічника Дональда Трампа Стіва Уіткоффа несподівано приземлився у Москві сьогодні, 11 лютого. Політ викликав численні питання, але офіційної інформації наразі немає.

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