Агенти руху опору «АТЕШ» із 61-ї бригади морської піхоти РФ повідомляють, що командування використовує відправлення на штурм островів у Херсонській області не тільки як бойове завдання, а й як форму покарання.



За їхніми даними, у зону практично гарантованої загибелі направляють військовослужбовців, помічених у порушенні дисципліни, а також тих, хто відмовляється здавати гроші в так званий «общак» підрозділів.



Солдати усвідомлюють, що висадка на острови стає дедалі складнішою через постійні поломки човнів і гідроциклів. При цьому пошкодження техніки часто влаштовують самі російські військові, дотримуючись інструкцій руху «АТЕШ».



Розуміючи, що відправка на передову фактично означає смертний вирок, багато хто намагається уникнути участі в штурмі. Деякі військові використовують хабарі, щоб їх виключили зі списків на відправку.

Раніше партизани допомогли знищити склад катерів та військових РФ на лівобережжі Херсонщини.