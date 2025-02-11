Російських військових відправляють на штурм островів Дніпра як покарання

Агенти руху опору «АТЕШ» із 61-ї бригади морської піхоти РФ повідомляють, що командування використовує відправлення на штурм островів у Херсонській області не тільки як бойове завдання, а й як форму покарання.
За їхніми даними, у зону практично гарантованої загибелі направляють військовослужбовців, помічених у порушенні дисципліни, а також тих, хто відмовляється здавати гроші в так званий «общак» підрозділів.
Солдати усвідомлюють, що висадка на острови стає дедалі складнішою через постійні поломки човнів і гідроциклів. При цьому пошкодження техніки часто влаштовують самі російські військові, дотримуючись інструкцій руху «АТЕШ».
Розуміючи, що відправка на передову фактично означає смертний вирок, багато хто намагається уникнути участі в штурмі. Деякі військові використовують хабарі, щоб їх виключили зі списків на відправку.
Раніше партизани допомогли знищити склад катерів та військових РФ на лівобережжі Херсонщини.
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