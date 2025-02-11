Рятувальники ліквідували пожежі у Лимані та Слов'янську

У Слов'янську та Лимані сталася пожежа. Фото: ДСНС

У Лимані та Слов'янську Донецької області 10 лютого сталися загоряння у будинках та гаражі. Інформації про постраждалих та загиблих немає. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



У відомстві зазначили, що близько 21:00 сталася пожежа у гаражі на території приватного будинку у місті Лиман. Рятувальники прибули на місце виклику та о 22:32 ліквідували спалах на площі 35 кв. м.





Крім того, у Слов'янську рятувальники ліквідували дві пожежі: у приватному будинку (площа загоряння – 20 кв. м) та у квартирі на восьмому поверсі дев'ятиповерхівки (площа загоряння – 7 кв. м).

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Внаслідок пожеж ніхто не постраждав. Причини та обставини спалахів з'ясовують відповідні спеціалісти.



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