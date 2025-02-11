У Костянтинівській МВА розповіли про наслідки російських обстрілів 10 та 11 лютого

Результат обстрілу Костянтинівської громади військами РФ. Фото: МВА

Костянтинівська міська територіальна громада зазнала обстрілу з боку російських окупаційних військ 10 та 11 лютого, повідомили у МВА.

Зазначається, що 10 лютого о 10:15 стався обстріл ударним БПЛА міста Костянтинівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено службовий броньований автомобіль. Постраждалих немає.

«Також 10 лютого о 16:30 російські окупанти здійснили черговий обстріл ударним БПЛА. Пошкоджено 3 фасади приватних будинків. Поранених та загиблих на місці не виявлено», — йдеться в повідомленні.

Цього ж дня о 17:00 агресор здійснив обстріл зі ствольної артилерії міста Костянтинівка. Внаслідок обстрілу поранено мирного жителя. Інформація про руйнування не надходила.

Пізніше, о 21:15, стався обстріл із ствольної артилерії Білокузьмінівського старостинського округу. Внаслідок обстрілу пошкоджено 3 фасади приватних будинків. Поранених та загиблих на місці не виявлено.

О 01:20 11 лютого російські війська обстріляли ударним БПЛА літакового типу «Блискавка-1» місто Костянтинівка.

Внаслідок обстрілу пошкоджено фасад приміщення АЗС. Поранених та загиблих на місці не виявлено, повідомили у міській військовій адміністрації.



Нагадаємо, увечері 9 лютого російська армія скинула на Костянтинівку 9 авіабомб. Поранення отримали п'ятеро людей — дві жінки та троє чоловіків.