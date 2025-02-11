Росія посилює тиск на молодь у школах ТОТ

Окупаційна влада проводить «виховні заходи» у школах Запорізької та Херсонської областей з метою придушити будь-який опір серед молоді. Про це повідомляє ЦНС.

Що відбувається?

У Мелітополі окупанти провели «лекцію» про «екстремізм» та «тероризм», насправді ж — про заборону будь-якої підтримки України.

Аналогічний захід відбувся в школах Генічеського району, де дітям роз’яснювали, що «непокора» окупантам — це злочин.

Російські окупанти цілеспрямовано нав'язують страх, щоб залякати молодь і змусити її мовчати.

Цілі цих заходів:

Стерти українську ідентичність і виховати покоління, яке залежатиме від окупаційного режиму.

Позбавити молодь права на власну думку та свободу слова.

Придушити будь-який опір, щоб майбутні покоління не ставили під сумнів дії загарбників.

Раніше «Новини Донбасу» писали з якими проблемами стикається молодь з окупованих територій під час вступу до українських ВНЗ.