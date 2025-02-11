Німеччина передала Україні п'ять десантно-штурмових машин Caracal

Rheinmetall передав Україні машини Caracal. Фото: проект German Aid to Ukraine

Німецький виробник зброї Rheinmetall анонсував передачу Україні нової партії новітніх десантно-штурмових машин Caracal. Про це повідомляє проєкт German Aid to Ukrain.



«Сьогодні (11 лютого – ред.) компанія Rheinmetall оголосила про постачання ще п'яти штурмових машин Caracal в Україну, яку фінансує уряд Німеччини», — йдеться у повідомленні.



Як відомо, загальна кількість поставлених до України машин Caracal досягла 20, крім того ще п'ять буде поставлено найближчим часом.



Раніше ми писали, що Великобританія виділить Україні до 2 мільярдів фунтів стерлінгів (приблизно 103 мільярди гривень) для придбання систем ППО та ракет до них.