Армія РФ посилила спроби прорвати оборону ЗСУ на кількох напрямках

Фото: орієнтовна лінія бойового зіткнення на Покровському фронті/DeepStateMap

Побільшало спроб прорвати оборону українських військових на Покровському, Лиманському, Краматорському, Новопавлівському фронтах. Про це сьогодні повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Армія РФ посилила атаки та штурми по всій лінії фронту: за добу кількість зафіксованих боїв склала 139 і зросла на 40, випливає із повідомлення Генштабу.

Орієнтовна лінія зіткнення на Сіверському фронті/DeepStateMap

Зазначається, що російські окупанти відновили штурми на Сіверському напрямку: шість разів вони атакували в районі Білогорівки, Верхньокам'янського, Серебрянки та Григорівки.

Раніше повідомлялося, що російська армія накопичує сили для активних штурмів Часового Яру.