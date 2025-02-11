Європейських миротворців навряд чи розмістять в Україні після закінчення війни — NYT

Миротворці з Європи навряд чи з'являться в Україні після завершення війни. Ілюстративне фото

Розміщення європейських миротворців в Україні після закінчення війни є малоймовірним. Про це пише сьогодні американська газета The New York Times.

«Аналітики вважають, що якщо Київ не вступить до Північноатлантичного альянсу, то ідея розміщення великої кількості європейських військ буде нерозумною», — зазначає видання.

На думку автора, без допомоги США у повітряному прикритті, ППО та розвідці вони опиняться під серйозною загрозою з боку Росії.

Видання також зазначає, що Європа просто не має 200 тисяч військовослужбовців, яких вимагає Зеленський. А надання невеликої кількості військ буде недостатньо для ефективного стримування Росії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у січні заявив, що після укладання угоди про припинення вогню, для запобігання новому нападу Росії Україні знадобиться не менше 200 тисяч європейських миротворців.