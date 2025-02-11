З окупації вдалося повернути ще 4 дітей

Україна повернула із окупації ще чотирьох дітей. Фото: Андрій Єрмак

Україна повернула додому чотирьох дітей, які перебували на тимчасово захоплених територіях. Повернення сталося у рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.



За його словами, кожна врятована дитина пережила власну історію опору.



Зокрема, 17-річний хлопець відкрито протистояв русифікації, 15-річним двійнятам вдалося уникнути примусового навчання в російських школах, а 10-річний хлопчик-сирота міг опинитися в дитячому будинку, проте його бабусі вдалося врятувати онука.



«Висловлюю щиру подяку команді Save Ukraine за організацію рятувальної місії та відданість справі порятунку наших дітей. Кожна таке повернення — це відновлення справедливості та повернення надії. Ми не зупинимося, доки кожна українська дитина не опиниться в безпеці. Крок за кроком виконуємо завдання президента — повернути всіх дітей додому, в Україну», — зазначив Єрмак.



Раніше ми писали, що з початку 2025 року з тимчасово окупованої території вдалося евакуювати 17 українців. Серед них дитина, пенсіонери та маломобільні громадяни.