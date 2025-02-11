Запорізька АЕС на межі блекауту: знеструмлено одну з ліній живлення

Унаслідок російських обстрілів тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція знову опинилася на межі блекауту. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.



Одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують ЗАЕС з об'єднаною енергосистемою України, була знеструмлена.



Наразі станція отримує електроенергію тільки однією лінією, що підвищує ризик повного знеструмлення. Енергетики готові відновити пошкоджену лінію, але ремонт можливий тільки за умови стабільної безпекової ситуації.



Міністр підкреслив, що окупація станції створює постійну загрозу і єдиним рішенням залишається повернення ЗАЕС під контроль України.



«Ситуація на найбільшій атомній електростанції Європи залишається критичною. Україна продовжує закликати міжнародну спільноту посилити тиск на Росію для запобігання ядерній катастрофі», - заявив Галущенко.

Раніше повідомлялося, що 21 жовтня 2024 року, Запорізька АЕС вже опинялася на межі блекауту. Нагадаємо, Верховна Рада дозволила покупку російських реакторів для ХАЕС на сотні мільйонів.