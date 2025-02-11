Українських полонених катували у колоніях Петербурга за наказом глави УФСВП — WSJ

У колоніях та СІЗО російського Санкт-Петербурга українських військових катували за наказом голови Управління федеральної служби виконання покарань (УФСВП) Ігоря Потапенка (на фото)

У СІЗО та колоніях російського Санкт-Петербурга за наказом голови Управління федеральної служби виконання покарань (УФСВП) Ігоря Потапенка катували українських полонених. Про це пише американське видання The Wall Street Journal.

Зазначається, що у перші тижні після початку повномасштабної війни у СІЗО та колоніях Санкт-Петербурга та Ленінградської області відбувалися жорстокі тортури українських полонених, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на свідчення трьох колишніх співробітників Федеральної служби виконання покарань (ФСВП).

Джерело видання стверджує, що колишній глава УФСВП Ігор Потапенко скасував усі обмеження на насильство щодо ув'язнених та дозволив не використовувати відеореєстратори, що полегшувало приховування злочинів. Також, за його вказівкою, наглядачі могли носити балаклави, щоб їхні особи не були розкриті.

Співробітники ФСВП, які погодилися розповісти свої історії виданню, стверджують, що українці зазнавали насильства доти, доки не ламалися палиці. Один із полонених помер від сепсису, тому що його рани не гоилися. Крім того, до ув'язнених постійно застосовували електрошокери.

Ці колишні співробітники також дали свідчення слідчим Міжнародного кримінального суду та увійшли до програми захисту свідків.

Ігор Потапенко, який народився 1967 року в місті Шостка Сумської області, розпочинав свою службу в УВС Воронезькій області, де також очолював виправну колонію суворого режиму.

У 2009 році Потапенко став керівником УФСВП по Воронезькій області, а в 2010 році перейшов на посаду начальника УФСВП по Санкт-Петербургу та Ленінградській області.

7 листопада 2024 року було оголошено, що Ігор Потапенко обійняв посаду віце-губернатора Санкт-Петербурга, став частиною адміністрації голови міста.