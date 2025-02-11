ЗСУ проводять успішні контратаки на Покровському напрямку: у ОТУ «Хортиця» розповіли деталі

Відомо, яка ситуація у Покровському напрямку. Фото: скріншот

Покровський напрямок залишається одним з найважчих на фронті. Російські війська намагаються захопити Покровськ Донецької області, проте Силам оборони вдається проводити успішні контратаки. Про це розповів спікер оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі «Суспільне. Студія».



За його словами, за минулу добу найбільше боєзіткнень відбулося саме на Покровському напрямку, 47. РФ не полишає наміру обійти Покровськ і захопити місто. Наразі тривають бої.



«Коли ми говоримо про перехід контролю над селом чи селищем, а там буде фактично два будинки та курятник, ситуація змінюється. Тому ми намагаємося говорити про контроль над певними малими населеними пунктами лише тоді, коли він однозначний, і бої вже йдуть далеко поза ними. Тому ми кажемо, йдуть бої. Так, на південний захід від Покровська, а це просто велика кількість малих сіл та селищ, йдуть бої. Так, там є приклади успішних контратак. Так, там є приклади окремих спроб росіян зачепитися за ті чи інші населені пункти. І так, там є постійний бій, зокрема з застосуванням БПЛА. Тому казати про те, що там щось стабільне, я зараз скажу, а за кілька годин все зміниться. Тому намагаємося уникати конкретики», — наголосив він.



Раніше ми писали, що Сили оборони України відновили становище одразу у двох місцях на Покровському відрізку фронту.