Новий наступ українських військ у Курській області: десантники ЗСУ показали відео

Новий наступ ЗСУ у Курській області. Фото: кадр із відео

82-га десантно-штурмова бригада ЗСУ у взаємодії з підрозділами сил підтримки, бойового та логістичного забезпечення провела наступ на одному з напрямків у Курській області. Про це повідомили у пресслужбі Десантно-штурмових військ ЗСУ.



За словами українських військових, внаслідок стрімкого та несподіваного для армії РФ маневру зайняті нові рубежі та значно покращене тактичне положення.

Нагадаємо, що 6 лютого російські ЗМІ заявили про новий наступ ЗСУ у Курській області.



Вже наступного дня в американському Інституті вивчення війни повідомили, що українським військам далося просунутися на п'ять кілометрів.