Спроби вивішувати прапори РФ та постійні штурми: у ЗСУ розповіли про бої у Торецьку

Ситуація у Торецьку. Фото: карта DeepState

Після заяви Міноборони РФ про нібито захоплення Торецька у перехопленнях розмов близько шести разів звучали завдання перед окупантами, щоб вони неподалік своїх місць розташування розміщували російські прапори. Про це «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.



За його словами, українські розвідники нарахували близько 13 спроб росіян вивісити прапори РФ у різних локаціях.



«В одному з перехоплень була така цікава фраза: «Ви нам посилку поїсти й попити скинули? Ні, там прапор». Потім уже з власної ініціативи й бійці 100-ї механізованої бригади ЗСУ вчора над шахтою «Центральна» вивісили прапор України», – сказав Запорожець.



Спікер ОТУ «Луганськ» зазначив, що у лютому середньодобова кількість штурмових дій військ РФ у Торецьку – не менше 10.



«Вони намагаються накопичуватися у східній частині міста. Там навіть у них є можливість логістично якісь сили та засоби підвозити. Саме з боку виправної колонії більшість підрозділів розпочинає свій рух. І вони рухаються до бібліотеки, до центральної частини міста, а потім уже кидають усі зусилля на шахти, які є найбільш укріпленими нашими позиціями. Якщо на північ та південь – це шахти «Торецька» та «Центральна». Вони намагаються проводити більшу кількість штурмових дій у напрямку цих шахт. А щодо району Забалка – там вони використовують госпіталь як точку накопичення, далі молокозавод і вже звідти йдуть штурми у напрямку західної частини цього району», – розповів він.



Запорожець заявив, що росіяни зазвичай проводять свої дії – особливо логістичні – у період нульової видимості.



«Тобто в туман чи по сірому намагаються переміщатися. А загалом, згідно з перехопленнями, їх постійно женуть уперед. Навіть легким «300-м» не дають можливості повернутися на вихідні позиції. Тобто у них основні зусилля – це активні штурмові дії. Середньодобова кількість втрат – це мінімум 20 «200», а «300» може бути 50-80 залежно від того, як активно вони намагаються наблизитися до наших позицій. Якусь техніку вони бояться використовувати», – додав речник ОТУ «Луганськ».

Нагадаємо, що 7 лютого в Міноборони РФ заявили про нібито захоплення Торецька.



Однак у ЗСУ цю інформацію спростували того ж дня.



Пізніше росіяни для пропаганди кілька разів намагалися безрезультатно встановити прапори РФ у різних частинах Торецька.



Своєю чергою ЗСУ зуміли встановити прапор України над шахтою «Центральна».