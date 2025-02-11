На Лиманському напрямку ЗСУ знищили рідкісну бойову техніку росіян – корабельний бомбомет «Смерч-2»

Знищений «Смерч-2» на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео

63-тя механізована бригада ЗСУ вночі знищила російський корабельний бомбомет «Смерч-2». Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Рідкісну бойову техніку окупантів українським військовим вдалося вистежити та знищити у лісах на Лиманському напрямку. Ця система призначена для знищення торпед та підводних човнів. Проте росіяни встановили її на базі вантажівки «Урал». Для знищення «Смерч-2» бійці ЗСУ використовували безпілотники.

Нагадаємо, що десантники ЗСУ показали відео нового наступу українських військ у Курській області.