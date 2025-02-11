ЗСУ знищили групу військових РФ і встановили прапор України над ще однією шахтою у Торецьку

Прапор України над шахтою «Торецька». Фото: кадр із відео

Вранці 11 лютого оператори дронів 28-ї механізованої бригади ЗСУ за сприяння побратимів із 93-ї механізованої бригади ЗСУ встановили прапор України над шахтою «Торецька» у місті Торецьк Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Перед встановленням прапора українські бійці знищили російську групу, якій поставили завдання вивісити прапор РФ над шахтою.



«Слід зазначити, що у розрізі новин російських пропагандистів про нібито захоплення Торецька перед окупантами стоїть завдання – щоб у різних локаціях розміщували та вивішували прапори РФ, тим самим створивши ефект просування навіть там, де його немає», – зазначили в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що 10 лютого стало відомо про те, що ЗСУ встановили прапор України над шахтою «Центральна» у Торецьку.



Раніше росіяни для пропаганди кілька разів намагалися встановити прапори РФ у різних частинах міста.



Загалом українські розвідники зафіксували 13 спроб загарбників встановити свої прапори у різних локаціях Торецька.