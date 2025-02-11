Міноборони представило контракт на службу у ЗСУ для українців 18-24 років. Які умови для добровольців

Українські військовослужбовці. Фото: Генштаб ЗСУ

11 лютого Міноборони офіційно розпочало проєкт «Контракт 18-24» – добровольчу ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки, які на один рік готові приєднатися до Сил оборони України. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.



У відомстві стверджують, що проєкт відкриває для добровольців у віці 18-24 років нові можливості: гідну фінансову винагороду, професійну бойову підготовку за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не надає жодна цивільна професія.



«Головний акцент – це добровільність. Укладення контракту є свідомим вибором кожного, хто хоче зробити внесок у захист країни та отримати реальні можливості для особистого розвитку», – заявили у Міноборони.



За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, «Контракт 18-24» – це не примус, не мобілізація і не обов'язок.



«Це можливість для людей зробити свідомий вибір, здобути бойовий досвід та фінансову стабільність лише за один рік. Доброволець сам вирішує: продовжувати службу чи повернутися до цивільного життя, маючи унікальні перспективи», – сказав Умєров.



Проєкт пропонує добровольцям контракт на 1 мільйон гривень, з яких 200 000 виплачуються відразу, а решта – під час служби.



Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення – до 120 000 гривень, матимуть можливість «нульової» іпотеки, навчання за державні кошти, безплатне медичне забезпечення, зокрема зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. Також законом гарантовано звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.



Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через додаток «Резерв+» із найближчим оновленням. Далі – консультація з рекрутером, укладання договору та проходження підготовки у бойових підрозділах.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України спрямував 15 мільярдів гривень на компенсацію переселенцям за пошкоджене чи знищене житло.