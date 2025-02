Головне за день: Атаку на енергетику України. У ЗСУ розповіли про бої у Торецьку

Політика



Розміщення європейських миротворців в Україні після закінчення війни є малоймовірним, пише The New York Times. Аналітики вважають, що якщо Київ не вступить до НАТО, то ідея запровадження великої кількості європейських військ буде нерозумною. Видання також зазначає, що Європа не має 200 тисяч військовослужбовців, як запитує Зеленський. А надання небагатьох військ буде недостатньо для ефективного стримування Росії.



Приватний літак позаштатного спеціального представника Дональда Трампа на Близькому Сході Стіва Уіткоффа несподівано приземлився у Москві. Політ викликав численні питання, але офіційної інформації наразі немає.



Суспільство



Міноборони України офіційно розпочав проект «Контракт 18-24» – добровольчу ініціативу для українців вікової категорії 18-24 року, які на один рік готові приєднатися до Сил оборони.



Окупаційна влада проводить «виховні заходи» у школах Запорізької та Херсонської областей, щоб придушити опір серед молоді, передає ЦНС.



У СІЗО та колоніях російського Санкт-Петербурга за наказом голови Управління федеральної служби виконання покарань (УФСВП) Ігоря Потапенка катували українських полонених. Про це пише американське видання The Wall Street Journal.



Бойові дії



РФ скинула на Костянтинівку три авіабомби, поранено трьох людей, пошкоджено 38 приватних будинків, 2 лінії електропередач, газопровід та 3 автомобілі. Внаслідок обстрілу на Сумщині загинули двоє людей, зруйновані будинки та школа.



Російська армія в ніч проти 11 лютого атакувала енергетику України. Під російським ударом опинилася газова інфраструктура. У ході атаки без газопостачання залишилось 9 населених пунктів Миргородського району Полтавської області. Влучань у об'єкти цивільної інфраструктури не зафіксовано.



Сили оборони України відновили становище у селі Піщане Донецької області, повідомили аналітики DeepState. Водночас російські війська просунулися поблизу селища Велика Новосілка та села Водяне Друге на Донеччині.



Внаслідок російських обстрілів знеструмлено одну з двох ліній електропередачі, що з'єднують Запорізьку АЕС з об'єднаною енергосистемою України. Наразі станція отримує електроенергію лише по одній лінії, що підвищує ризик повного знеструмлення. Енергетики готові відновити пошкоджену лінію, але ремонт можливий лише за стабільної ситуації з безпекою.



Після заяви Міноборони РФ про нібито захоплення Торецька у перехопленнях розмов близько шести разів звучали завдання перед окупантами, щоб вони неподалік своїх місць розміщували російські прапори, повідомив речник ОСУВ «Луганськ» Дмитро Запорожець.



Українські військовослужбовці вразили Саратівський нафтопереробний завод, який здійснює комплексну переробку нафти. На об'єкті спалахнула пожежа.