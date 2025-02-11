«Продовжують її поглинати»: у DeepState заявили про збільшення активності військ РФ навколо Андріївки під Кураховим

Ситуація навколо Андріївки. Фото: карта DeepState

Збільшується активність російських військ навколо села Андріївка Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Постійні спроби тиску ЗС РФ на півночі від Андріївки далися взнаки, внаслідок чого окупанти збільшили зону контролю, зокрема в самому селі, і продовжують його поглинати. Зараз піхота росіян фіксується у різних частинах Андріївки, навіть на західних її околицях, але загарбники там зазнають великих втрат.



Потроху збільшується активізація ворога поблизу села Зеленівка, зокрема у бік села Улакли, де перед цим армія РФ накопичувала свої сили. Потенційне просування окупантів на південь від Андріївки відкриває ще один напрямок, щоб тиснути на село, але поки що про їхній успіх на цій місцевості говорити зарано.



«Населені пункти Розлив-Костянтинопіль-Андріївка-Улакли-Дачне є пріоритетом росіян на цей час, щоб вирівняти лінію бойового зіткнення та перегрупуватись для нових наступальних дій. Простежується активність окупантів також у бік села Багатир, яке є важливим щодо логістики для Сил оборони. Це один із ключів для взяття вищезгаданого відрізка населених пунктів», – заявили у DeepState.

Нагадаємо, що українська армія відбила у військ Росії позиції під містом Покровськ на Донеччині.