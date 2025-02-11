«Повністю знищене українське місто»: у ЗСУ показали, як зараз виглядає Часів Яр

Зруйнований Часів Яр. Фото: кадр із відео

Часів Яр – повністю знищене російськими загарбниками українське місто. Про це заявили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Армія РФ не припиняє спроб атакувати місто всіма можливими видами озброєння – артилерією, мінами, авіацією та дронами.



Окупанти наступають на Часів Яр, залучаючи до штурмових дій свої елітні повітрянодесантні дивізії, мотострілецькі бригади та інші підрозділи, які повністю руйнують залишки міста.



«Противник зазнає численних втрат, але не відмовляється від своїх намірів – захопити українське місто. Безперервні штурмові дії продовжуються з різних напрямків, проте наші бійці стримують ворога у надважких умовах. Битва за Часів Яр продовжується», – зазначили в ОСУВ «Хортиця».

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