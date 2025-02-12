Російський ракетний удар по Києву: є загиблі та постраждалі

Рано вранці 12 лютого російські війська завдали балістичного ракетного удару по Києву. Унаслідок атаки зафіксовано руйнування та пожежі в кількох районах столиці. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
Рятувальники ліквідовують наслідки ударів в Оболонському, Святошинському та Голосіївському районах. За даними моніторингової групи Monitor, по Києву і передмістю було випущено щонайменше чотири балістичні ракети «Іскандер-М/КН-23».
Наслідки удару:
Загалом до ліквідації наслідків залучено понад 80 рятувальників та 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
За словами мера Києва Віталія Кличка, у Подільському районі підтверджено загибель однієї людини, ще один отримав поранення та був госпіталізований.
В Оболонському районі кількість постраждалих зросла до чотирьох, двох із них госпіталізували. Рятувальні роботи продовжуються.
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