Російський ракетний удар по Києву: є загиблі та постраждалі

Унаслідок ракетного удару по Києву загинули люди. Фото: ДСНС Києва

Рано вранці 12 лютого російські війська завдали балістичного ракетного удару по Києву. Унаслідок атаки зафіксовано руйнування та пожежі в кількох районах столиці. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.







Рятувальники ліквідовують наслідки ударів в Оболонському, Святошинському та Голосіївському районах. За даними моніторингової групи Monitor, по Києву і передмістю було випущено щонайменше чотири балістичні ракети «Іскандер-М/КН-23».

Наслідки удару:

Оболонський район . Зруйновано дві офісні будівлі, в одній із них виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати. Одна людина загинула, ще троє постраждали, зокрема 9-річна дівчинка.

. Зруйновано дві офісні будівлі, в одній із них виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати. Одна людина загинула, ще троє постраждали, зокрема 9-річна дівчинка. Святошинський район . Сталося загоряння на даху багатоповерхового будинку, пожежу ліквідовано.

. Сталося загоряння на даху багатоповерхового будинку, пожежу ліквідовано. Голосіївський район. Загорілася двоповерхова складська будівля, рятувальники продовжують гасити вогонь.

Загалом до ліквідації наслідків залучено понад 80 рятувальників та 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки.



За словами мера Києва Віталія Кличка, у Подільському районі підтверджено загибель однієї людини, ще один отримав поранення та був госпіталізований.



В Оболонському районі кількість постраждалих зросла до чотирьох, двох із них госпіталізували. Рятувальні роботи продовжуються.