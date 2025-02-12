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Російський ракетний удар по Києву: є загиблі та постраждалі

12 лютого 2025, 06:55

Російський ракетний удар по Києву: є загиблі та постраждалі

Унаслідок ракетного удару по Києву загинули люди. Фото: ДСНС Києва Унаслідок ракетного удару по Києву загинули люди. Фото: ДСНС Києва

Рано вранці 12 лютого російські війська завдали балістичного ракетного удару по Києву. Унаслідок атаки зафіксовано руйнування та пожежі в кількох районах столиці. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.



Рятувальники ліквідовують наслідки ударів в Оболонському, Святошинському та Голосіївському районах. За даними моніторингової групи Monitor, по Києву і передмістю було випущено щонайменше чотири балістичні ракети «Іскандер-М/КН-23».

Наслідки удару:

  • Оболонський район. Зруйновано дві офісні будівлі, в одній із них виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати. Одна людина загинула, ще троє постраждали, зокрема 9-річна дівчинка.
  • Святошинський район. Сталося загоряння на даху багатоповерхового будинку, пожежу ліквідовано.
  • Голосіївський район. Загорілася двоповерхова складська будівля, рятувальники продовжують гасити вогонь.

Загалом до ліквідації наслідків залучено понад 80 рятувальників та 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

За словами мера Києва Віталія Кличка, у Подільському районі підтверджено загибель однієї людини, ще один отримав поранення та був госпіталізований.

В Оболонському районі кількість постраждалих зросла до чотирьох, двох із них госпіталізували. Рятувальні роботи продовжуються.

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Пожежа ракетний удар Іскандер-М/KN-23

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