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Втрати РФ за добу: 1 150 солдатів та 53 артилерійські системи

12 лютого 2025, 07:27

Втрати РФ за добу: 1 150 солдатів та 53 артилерійські системи

Український танк. Фото: Генштаб ЗСУ Український танк. Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1150 осіб. Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.

Також українські воїни знешкодили 9 танків, 27 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, одну РСЗВ і засіб ППО.

Крім того, ЗСУ збили 164 БПЛА оперативно-тактичного рівня, одну ракету, знищили 121 автомобіль та одиницю спеціальної техніки.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили групу військових РФ та встановили прапор України над ще однією шахтою у Торецьку.

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