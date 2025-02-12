РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу: пошкоджено будинки, АЗС та авто

Наслідки атаки РФ по Кривому Рогу. Фото: Дніпропетровська ОВА

Увечері російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



Унаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру, вибито вікна на автозаправній станції, у навчальному закладі, готелі та адміністративній будівлі.



Також руйнувань зазнали три багатоквартирні будинки та 33 автомобілі. На щастя, постраждалих серед мирних жителів немає.



Крім того, ворог кілька разів атакував Нікопольський район, обстрілявши райцентр, Марганецьку та Мирівську громади.



Російські війська застосовували артилерію, скидали боєприпаси з безпілотників та атакували дроном-камікадзе. Обійшлося без жертв та поранених. Рятувальні служби продовжують усувати наслідки ударів.

Нагадаємо, вранці 12 лютого російські війська завдали балістичного ракетного удару по Києву.