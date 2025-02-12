Унаслідок російського обстрілу Костянтинівки поранено трьох жителів

За 11 лютого російські війська поранили трьох мирних жителів у Костянтинівці. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Від початку повномасштабного вторгнення загальна кількість жертв серед мирного населення Донеччини (без урахування тимчасово окупованих Маріуполя та Волновахи) сягнула 2 958 загиблих і 6 694 поранених.
Результат обстрілів Донецької області окупантами з РФ. Фото: Донецька ОВА
Обстріли тривають, правоохоронці фіксують нові воєнні злочини РФ.
Раніше російські військовослужбовці у вівторок, 11 лютого, обстріляли Костянтинівку Донецької області, скинувши на місто три авіабомби.
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