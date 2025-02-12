ЗСУ відбили наступ армії РФ на Новопавлівському напрямку: артилерія знищила танк та бронемашини

Ситуація на Новопавлівському напрямку. Фото: карта Генштабу ЗСУ

На Новопавлівському напрямку штурмові групи ЗС РФ атакували в районі села Костянтинопіль. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Неподалік села Зеленівка російські війська для доставки штурмових груп та розвитку наступу застосовували бронетехніку, яку бійці ЗСУ уразили вогнем артилерії. В результаті знищені танк і три бронемашини. Окупанти відмовилися від подальших наступальних дій.

Нагадаємо, що українські війська відбили атаку ЗС РФ на Краматорському напрямку, внаслідок чого знищені десятки одиниць техніки росіян.