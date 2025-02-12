Посланник Трампа провів тригодинну зустріч із Путіним

У спецпосланника Трампа Стіва Уіткоффа (на фото) відбулася тригодинна зустріч із Путіним під час візиту до Росії

Спецпосланник президента США по Близькому Сходу Стів Уіткофф, який забрав напередодні з Москви засудженого в Росії американського вчителя Марка Фогеля, зустрічався з Володимиром Путіним. Про це пише The Washington Post з посиланням на ведучого Fox News Шона Хенніті.

Зазначається, що зустріч тривала три з половиною години. У Білому домі не відповіли на прохання WP прокоментувати цю інформацію.

Дональд Трамп зустрів звільненого вчителя Марка Фогеля у Білому домі. Фото: The Washington Post

Перед візитом до Москви Уіткофф провів прямі переговори з найближчими соратниками (close allies) Путіна, повідомила The New York Times з посиланням на джерела. Також, за словами джерел газети, він обговорював конфлікт в Україні із представниками Саудівської Аравії та Катару.

Зустрічаючи Фогеля у Білому домі, Дональд Трамп заявив, що визволення американця може стати важливим кроком перед припиненням війни в Україні. Він також зазначив, що у середу буде ще одне звільнення, але не надав жодних деталей.

Умови визволення Фогеля американський президент назвав «дуже справедливими». На питання про те, що США віддали Росії в обмін на свого громадянина, той відповів: «Не так багато».

Фогель на зустрічі з Трампом повідомив, що отримав помилування у Росії.

Нагадаємо, Уіткофф прилітав до Москви напередодні, його літак приземлився у Внуково приблизно о 10:20 за московським часом, а вилетів до США о 20:25.

Фогеля затримали в Росії у 2021 році у Шереметьєво з медичною марихуаною у багажі. Він був викладачем у Англо-американській школі у Москві.