Росія атакувала Україну ракетами та дронами: ППО збила 77 цілей

ППО збила 6 ракет та 71 БПЛА. Фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ

Російська армія в ніч проти 12 лютого запустила по території України балістичні ракети і дрони. Відомо, що сили протиповітряної оборони збили шість ракет та 71 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 12 лютого 2025 року (з 19:00 11 лютого) ворог завдав удару балістичними ракетами Іскандер-М (зенітними керованими С-400) по Києву та Кривому Рогу. Здійснено шість пусків з Брянської області та один — з Криму», — йдеться у повідомленні.



Крім того, росіяни атакували 123 ударними БПЛА типу «Shahed» та дронами-імітаторами інших типів з напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.





Станом на 08:30 сили та засоби протиповітряної оборони збили шість балістичних ракет Іскандер-М (ЗКР С-400) та 71 ударний БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській.



Також 40 безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).



Раніше ми писали, що ввечері 11 лютого російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу.