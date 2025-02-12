Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Росія атакувала Україну ракетами та дронами: ППО збила 77 цілей

12 лютого 2025, 09:32

Росія атакувала Україну ракетами та дронами: ППО збила 77 цілей

ППО збила 6 ракет та 71 БПЛА. Фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ ППО збила 6 ракет та 71 БПЛА. Фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ

Російська армія в ніч проти 12 лютого запустила по території України балістичні ракети і дрони. Відомо, що сили протиповітряної оборони збили шість ракет та 71 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

«У ніч на 12 лютого 2025 року (з 19:00 11 лютого) ворог завдав удару балістичними ракетами Іскандер-М (зенітними керованими С-400) по Києву та Кривому Рогу. Здійснено шість пусків з Брянської області та один — з Криму», — йдеться у повідомленні.

Крім того, росіяни атакували 123 ударними БПЛА типу «Shahed» та дронами-імітаторами інших типів з напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.



Станом на 08:30 сили та засоби протиповітряної оборони збили шість балістичних ракет Іскандер-М (ЗКР С-400) та 71 ударний БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській.

Також 40 безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Раніше ми писали, що ввечері 11 лютого російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Україна
Організації
Повітряні сили ЗСУ
Події
Війна
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
10:06
Окупований Бердянськ залишився без водопостачання через порив на водогоні
10:02
На Луганщині окупанти агітують дев'ятикласників укласти контракт із російською армією – ОВА
08:58
Партизани фіксують транспортування палива з Новоросійська до Криму — «АТЕШ»
23:00
Головне за день: Атаку на енергетику України. У ЗСУ розповіли про бої у Торецьку
13:45
Росія посилює тиск на молодь у школах ТОТ
11:31
СБУ і Нацполіція викрили екснардепа та його синів: вели бізнес на окупованій території та платили податки РФ
23:00
Головне за день: Удар по Краматорську. Трамп каже, що вже «досягає прогресу» у переговорах
14:45
В окупованому Маріуполі помер ексголова фракції ОПЗЖ Володимир Клименко
13:03
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
11:40
В окупованому Донецьку вночі пролунали щонайменше сім вибухів
11:28
Захоплена Горлівка потрапила під обстріл: є постраждалий та пошкодження
21:00
Головне за день: Розмова Трампа з Путіним. Боротьба за Торецьк триває
23:17
Головне за день: Обстріл Макіївки. Вугілля для металургії можуть постачати із США
14:50
Обстріл центру Макіївки: що відомо
09:06
Мілітаризація луганської молоді посилюється: що ще вигадали окупанти
23:09
Головне за день: Окупанти закрили Лисичанськ. Бої у міській забудові Торецька
15:26
Росія забороняє українцям без паспорта РФ купувати інсулін і ліки
15:21
Ще двох колишніх співробітників СІЗО підозрюють у держзраді — вони залишилися працювати у Маріуполі
11:59
Окупований Лисичанськ закрили на в'їзд та виїзд: в ОВА розповіли, що відомо
10:24
В угрупованні «ЛНР» окупанти вперше позбавили громадянства РФ мешканку Новодружеська
усі новини
10:24
Окупанти за добу декілька разів вдарили по Покровській громаді: десятки пошкоджених будинків
10:06
Окупований Бердянськ залишився без водопостачання через порив на водогоні
10:02
На Луганщині окупанти агітують дев'ятикласників укласти контракт із російською армією – ОВА
09:49
На Куп'янському напрямку російська БМП-1 розчавила своїх штурмовиків
09:35
Українські танкісти прямим наведенням впритул знищили російські фортифікації на Донеччині: кадри
09:32
Росія атакувала Україну ракетами та дронами: ППО збила 77 цілей
09:30
Україна отримає від Латвії 42 бронетранспортери
09:13
ЗСУ просунулися у трьох місцях на Торецькому напрямку – ISW
09:02
Посланник Трампа провів тригодинну зустріч із Путіним
08:58
ЗСУ відбили наступ армії РФ на Новопавлівському напрямку: артилерія знищила танк та бронемашини
08:58
Партизани фіксують транспортування палива з Новоросійська до Криму — «АТЕШ»
08:35
Унаслідок російського обстрілу Костянтинівки поранено трьох жителів
07:44
РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу: пошкоджено будинки, АЗС та авто
07:27
Втрати РФ за добу: 1 150 солдатів та 53 артилерійські системи
06:55
Російський ракетний удар по Києву: є загиблі та постраждалі
23:34
«Повністю знищене українське місто»: у ЗСУ показали, як зараз виглядає Часів Яр
23:00
Головне за день: Атаку на енергетику України. У ЗСУ розповіли про бої у Торецьку
22:50
«Продовжують її поглинати»: у DeepState заявили про збільшення активності військ РФ навколо Андріївки під Кураховим
22:11
Міноборони представило контракт на службу у ЗСУ для українців 18-24 років. Які умови для добровольців
21:24
ЗСУ знищили групу військових РФ і встановили прапор України над ще однією шахтою у Торецьку
усі новини
ВІДЕО
Російська БМП-1 розчавила своїх штурмовиків. Фото: кадр із відео На Куп'янському напрямку російська БМП-1 розчавила своїх штурмовиків
12 лютого, 09:49
Знищення російських фортифікацій на Донеччині. Фото: кадр із відео Українські танкісти прямим наведенням впритул знищили російські фортифікації на Донеччині: кадри
12 лютого, 09:35
Зруйнований Часів Яр. Фото: кадр із відео «Повністю знищене українське місто»: у ЗСУ показали, як зараз виглядає Часів Яр
11 лютого, 23:34
Прапор України над шахтою «Торецька». Фото: кадр із відео ЗСУ знищили групу військових РФ і встановили прапор України над ще однією шахтою у Торецьку
11 лютого, 21:24
Знищений «Смерч-2» на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео На Лиманському напрямку ЗСУ знищили рідкісну бойову техніку росіян – корабельний бомбомет «Смерч-2»
11 лютого, 19:42
Новий наступ ЗСУ у Курській області. Фото: кадр із відео Новий наступ українських військ у Курській області: десантники ЗСУ показали відео
11 лютого, 17:41

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір