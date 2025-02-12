На Куп'янському напрямку російська БМП-1 розчавила своїх штурмовиків

Російська БМП-1 розчавила своїх штурмовиків. Фото: кадр із відео

Під час бойових дій на Куп'янському напрямку російська БМП-1 переїхала власних штурмовиків. Відео з кадрами інциденту опублікував пресцентр Національної гвардії України.



«Щонайменше троє окупантів опинилися під гусеницями», - йдеться в описі до відео.



На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося сім атак російських військ. Сили оборони України успішно відбивали штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового.



Нагадаємо, українські танкісти прямим наведенням знищили російські фортифікації в Донецькій області.