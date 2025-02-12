Росіяни за добу понад 20 разів ударили по Донеччині: є пошкодження

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 11 лютого, масовано обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Відомо, що пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили чотири райони регіону:





Волноваський район. Обстріляні села Великоновосілківської і Комарської громад.



Покровський район. У Покровську пошкоджено 12 будинків і 3 господарчі споруди. У Малинівці Гродівської громади пошкоджено будинок. У Мирнограді пошкоджено авто.





Краматорський район. У Дружківці пошкоджено промислову будівлю. У Костянтинівці поранено 3 людини, пошкоджено 38 приватних будинків, 5 промислових будівель, 2 лінії електропередач, газогін і 3 автомобілі; у Новодмитрівці пошкоджені 9 приватних будинків.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 10 будинків.



Раніше ми писали, що російські війська 10 та 11 лютого завдавали ударів по житловій забудові Покровська Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено десятки будинків.