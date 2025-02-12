Росіяни відновили штурми з бронетехнікою на Лиманському напрямку: ЗСУ знищили БМП з десантом

Знищена російська бронетехніка на лиманському напрямку. Фото: кадр із відео

Російські війська відновили механізовані штурми на Лиманському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



У зоні відповідальності 60-ї механізованої бригади ЗСУ після тривалої паузи українські бійці відбили механізований штурм окупантів. Для доставки своїх штурмових груп для розвитку наступу росіяни використовували бронетехніку. Армія РФ атакувала кількома БМП з десантом.



«Штурм відбувся за традиційною схемою – БМП закинули ближче до українських позицій піхотинців, які зазвичай використовуються як «гарматне м'ясо» для штурмів. Після цього окупанти намагалися атакувати позиції наших військ та вогневі точки Сил оборони», – розповіли в ОСУВ «Хортиця».



В результаті бронетехніку та десант загарбників знищили. Це зробили спільними та скоординованими діями артилерії, батальйону безпілотних систем та піхоти.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили наступ армії РФ на Новопавлівському напрямку, артилерія знищила танк та бронемашини росіян.