Росіяни вдарили по Слов'янську КАБами

Сьогодні вранці Слов'янськ Донецької області зазнав російського обстрілу авіабомбами. Фото: соцмережі

Як мінімум три потужні вибухи прогриміли сьогодні вранці у Слов'янську. Про це у місцевих пабликах пишуть мешканці міста.

Вибухи лунали після 11:00.

У повідомленнях наголошується, що один із прильотів був у районі начального закладу.

У соціальних мережах місцеві жителі опублікували кілька фото, на яких видно дим, що піднімається після ударів.

Також повідомляється про приліт у селищі Билбасівка.

Вибухи пролунали після попередження моніторингових каналів про пуск керованих авіабомб у напрямку Слов'янськ/Краматорськ.

Наразі немає офіційної інформації про постраждалих та руйнування внаслідок російських ударів по Слов'янську.