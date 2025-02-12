Росіяни вдарили по Слов'янську КАБами

Як мінімум три потужні вибухи прогриміли сьогодні вранці у Слов'янську. Про це у місцевих пабликах пишуть мешканці міста.
Вибухи лунали після 11:00.
У повідомленнях наголошується, що один із прильотів був у районі начального закладу.
У соціальних мережах місцеві жителі опублікували кілька фото, на яких видно дим, що піднімається після ударів.
Також повідомляється про приліт у селищі Билбасівка.
Вибухи пролунали після попередження моніторингових каналів про пуск керованих авіабомб у напрямку Слов'янськ/Краматорськ.
Наразі немає офіційної інформації про постраждалих та руйнування внаслідок російських ударів по Слов'янську.