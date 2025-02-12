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У Костянтинівці організували підвіз питної води

12 лютого 2025, 12:13

У Костянтинівці організували підвіз питної води

Рятувальники підвезли воду мешканцям Костянтинівки. Фото: ДСНС Рятувальники підвезли воду мешканцям Костянтинівки. Фото: ДСНС

Минулої доби, 11 лютого, рятувальники Донецької області доставили 8 000 літрів питної води місцевим жителям Костянтинівки. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

«Внаслідок бойових дій частина жителів Костянтинівки вже тривалий час залишається без централізованого водопостачання. Щоб допомогти людям, рятувальники щодня здійснюють підвіз питної води у найбільш постраждалі райони міста», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що на Другому Донецькому водопроводі завершили зварювальні роботи .

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