У Костянтинівці організували підвіз питної води

Минулої доби, 11 лютого, рятувальники Донецької області доставили 8 000 літрів питної води місцевим жителям Костянтинівки. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
«Внаслідок бойових дій частина жителів Костянтинівки вже тривалий час залишається без централізованого водопостачання. Щоб допомогти людям, рятувальники щодня здійснюють підвіз питної води у найбільш постраждалі райони міста», — йдеться у повідомленні.
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